In Venezuela settore pubblico in ferie per risparmiare energia

Keystone-SDA Tutte le attività del settore pubblico in Venezuela saranno sospese da venerdì 11 aprile a lunedì 21, compresa l'intera Settimana Santa "per risparmiare" energia. Lo ha annunciato il governo di Nicolas Maduro. 1 minuto (Keystone-ATS) Saranno attivi solo i settori che forniscono “servizi prioritari ed essenziali”. La vicepresidente, Delcy Rodríguez, ha giustificato l’iniziativa con “l’emergenza climatica” e il “Piano di risparmio esteso”, uno schema di razionamento elettrico che il governo attribuisce alla mancanza di piogge. Dal 24 marzo è in vigore un orario di lavoro ridotto negli enti statali, nei ministeri, e nei tribunali, dove si lavora solo tre giorni alla settimana, per mezza giornata. Solo gli istituti scolastici pubblici e privati mantengono il loro orario abituale.