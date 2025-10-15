In un nuovo video De Niro invita a mobilitarsi contro Re Donald
Robert De Niro torna in azione contro Donald Trump. In un nuovo video diffuso a pochi giorni dalla maxi mobilitazione in Usa chiamata 'No Kings', del 18 ottobre, l'attore premio Oscar invita gli americani a far sentire la propria voce.
(Keystone-ATS) Nella clip paragona l’attuale presidente ad un tiranno con l’obiettivo di metter fine alla democrazia americana. “Abbiamo un aspirante re che vuole togliercela, Re Donald I – dice – che andasse a farsi fottere”.
“Vi chiedo – continua – di far sentire la vostra voce in tutto il paese durante la manifestazione ‘No Kings’ di sabato. Restiamo uniti nei principi di “libertà e giustizia per tutti (invocando il Giuramento di fedeltà alla bandiera Usa, ndr)”.
La precedente protesta di giugno portò in piazza milioni di manifestanti da un capo all’altro degli Stati Uniti.