In Ticino circolano le auto più nuove della Svizzera

Keystone-SDA

In Ticino circolano le auto più nuove della Svizzera: i veicoli hanno in media 8,9 anni, oltre due anni in meno rispetto a quelli del canton Berna, che ha le vetture più datate.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da una valutazione dei veicoli assicurati presso AXA a fine dicembre 2024 (comprese le auto aziendali ma senza contratti per parchi veicoli).

Le automobili più costose – in base al prezzo di catalogo – sono invece quelle sulle strade del canton Zugo: in media 67’000 franchi, ossia quasi il 35% oltre la media elvetica, che è di 50’100. Il Ticino è a 47’700, in una classifica chiusa da Giura (44’600) e Neuchâtel (44’300). Da un rapido sguardo alle corrispondenti cifre del 2019 emerge che il prezzo dei veicoli è aumentato: allora una vettura costava in media circa 44’000 franchi, pochi anni più tardi oltre 50’000 franchi, cioè il 14% in più.

Zugo è in testa alla graduatoria anche per quanto riguarda il peso: in media quasi 1700 chilogrammi. Seguono, al secondo e al terzo posto, Grigioni e Svitto, dove le vetture sono di 1600 chili. “Un peso maggiore indica da un lato veicoli più grandi e dall’altro che sulle strade circolano sempre più auto elettriche, tendenzialmente più pesanti per via della batteria”, spiega Jérôme Pahud, responsabile assicurazioni mobilità presso AXA, citato in un comunicato. In Ticino, a Neuchâtel e nel Giura si prediligono invece veicoli più leggeri, e dunque più piccoli, con un peso medio di 1500 chilogrammi.