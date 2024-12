In Svizzera cala quota aiuto sociale, Ticino invariato

Keystone-SDA

In Svizzera nel 2023 la quota di aiuto sociale è diminuita di 0,1 punti percentuali su base annua, attestandosi al 2,8%, il valore più basso dal 2005.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo sviluppo è dovuto in particolare alla positiva situazione del mercato del lavoro, ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST).

Le persone ad aver ricevuto almeno una volta una prestazione dell’aiuto sociale finanziario sono state 249’700, 7100 in meno rispetto al 2022. “Nonostante la continua crescita della popolazione, anche in cifre assolute il numero di persone che ricevono assistenza è il più basso dal 2011”, scrive l’UST.

Come accennato, i valori del 2023 dipendono in gran parte dall’andamento positivo del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione, il numero di disoccupati registrati e quelli di lunga durata sono infatti stati mediamente inferiori sia rispetto all’anno precedente che rispetto al 2019, anno pre-covid.

La quota di aiuto sociale finanziario è calata in 18 cantoni, in particolare a Neuchâtel (-0,4% punti percentuali), Berna, Zurigo, Friburgo, Basilea Città, Basilea Campagna e Lucerna (-0,4%). In Ticino la situazione è rimasta invariata (al 2,4%), mentre in cantoni come Nidvaldo, Ginevra e Vaud è peggiorata (+0,1).

Sempre nel 2023, è aumentato (del 6% a 34’100) il numero di persone assistite nel settore dell’asilo. Questo è dovuto in particolare all’incremento delle domande (+23,3%). La quota di aiuto sociale in questo comparto è passata dal 77,9 all’84,6%.

Nelle statistiche vengono calcolate a parte le persone con statuto di protezione S: sono state circa 71’100 a beneficiare degli aiuti, con un aumento di circa il 6,7% (+4500 persone) rispetto al 2022. La popolazione complessiva con tale statuto di soggiorno è aumentata del 15,8%, con la quota di aiuti scesa quindi di 7,2 punti percentuali, attestandosi all’81,7%.