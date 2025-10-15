In Spagna sindacati e studenti in piazza per sostenere Gaza

Keystone-SDA

Nell'ambito della giornata di mobilitazione in corso in Spagna per mostrare solidarietà al popolo palestinese, raduni e cortei di studenti hanno preso il via a partire da mezzogiorno in diverse città iberiche.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come segnalato dai media locali, tra le iniziative più significative ci sono le manifestazioni avviate a Bilbao, Granada, Madrid e Valencia o la protesta a Beasain (Paesi Baschi) dei lavoratori dell’azienda Caf, che si occupa di infrastrutture ferroviarie ed è stata inclusa dall’Onu nella sua lista delle aziende con attività in territori occupati da Israele.

In diversi casi, i manifestanti hanno espresso scetticismo sull’effettività dell’accordo per la tregua a Gaza e chiesto che si arrivi a “una pace giusta” nella regione. Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato anche i leader dei principali sindacati iberici, Comisiones Obreras e Ugt.

“La cosa fondamentale di oggi è che in migliaia di centri di lavoro si rifletta, si leggano manifesti, ci si raduni e ci si sensibilizzi sull’importanza di mantenere la pressione per interrompere il genocidio con cui si è cercato di sterminare il popolo palestinese”, ha dichiarato a cronisti il segretario generale di Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Mentre il collega di Ugt Pepe Alvarez ha aggiunto che “la giustizia internazionale deve verificare i crimini di guerra e il genocidio commesso a Gaza” e per questo i sindacati “continueranno a scendere in piazza”.