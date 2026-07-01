In Spagna mille morti a giugno per le temperature estreme

Keystone-SDA

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Sale ad almeno 1028 il numero delle persone morte in Spagna per cause attribuibili alle temperature estreme durante il mese di giugno, nel pieno dell'ondata di caldo che sta investendo gran parte dell'Europa.

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(Keystone-ATS) È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera (MoMo) dell’Istituto di Salute Carlos III, centro di riferimento per la sorveglianza epidemiologica in Spagna.

D’altra parte, l’Agenzia statale di meteorologia Aemet segnala che il mese di giugno è il secondo più caldo della serie storica di rilevamento, mentre il primo semestre del 2026 ha segnato il record assoluto di alte temperature.

Il bilancio dei decessi è più che raddoppiato rispetto ai 407 stimati nel giugno 2025, confermando il pesante impatto sanitario dell’eccezionale ondata di calore che ha colpito il Paese nelle ultime settimane.

Secondo gli esperti, la gran parte si è concentrata durante i picchi di calore registrati nella penisola iberica e alle isole Baleari tra il 22 e il 24 giugno, con temperature eccezionalmente elevate anche nelle ore notturne. L’Istituto Carlos III precisa che non si tratta di un conteggio diretto delle morti per colpo di calore, ma di una stima statistica dell’eccesso di mortalità associato alle temperature estreme, ottenuta confrontando i decessi osservati con quelli attesi.

Sul fronte meteorologico, Aemet ha classificato giugno 2026 come “estremamente caldo”, il secondo più caldo dall’inizio dei rilevamenti nel 1961. La temperatura media giornaliera in Spagna è stata di 23,2 gradi, pari a 3,2 gradi sopra la media climatica del periodo 1991-2020. Solo giugno 2025 aveva registrato valori leggermente superiori, con una media di 23,6 gradi e un’anomalia di 3,6 gradi.

L’Aemet sottolinea inoltre che il fatto che il primo semestre 2026 sia stato il più caldo di sempre in Spagna si inserisce nella tendenza a livello globale: gli ultimi 11 anni sono stati infatti i più caldi mai registrati sul pianeta.