In Spagna aumenta pressione su ministro Trasporti dopo incidente

Keystone-SDA

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Si intensifica in Spagna la pressione politica sul ministro dei Trasporti, Oscar Puente, dopo il grave incidente ferroviario avvenuto ieri nella provincia di Toledo.

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(Keystone-ATS) I partner parlamentari del governo di coalizione progressista chiedono che il ministro riferisca con urgenza davanti alla Diputazione Permanente, l’organo parlamentare che garantisce gli affari correnti durante lo scioglimento delle Camere.

Il Frente Amplio – lo spazio politico alla sinistra del partito socialista legato a Sumar – ha chiesto l’audizione urgente di Puente e invocato l’accertamento delle responsabilità non solo tecniche, ma anche politiche. La sinistra Repubblicana catalana (Erc) e Podemos si sono uniti alla richiesta di spiegazioni urgenti.

L’ex sindaca di Barcellona e candidata del Frente Amplio alle elezioni del 29 novembre, Ada Colau, ha sottolineato la necessità di “garantire piena trasparenza sulla tragedia”, mentre da Izquierda Unida, parte della coalizione delle sinistre, è arrivata anche la richiesta di un audit indipendente sullo stato della rete ferroviaria.

Sul fronte giudiziario, la forza di estrema destra Vox ha annunciato oggi una querela al Tribunale Supremo contro Puente, contestando presunte responsabilità per omicidio colposo grave e lesioni colpose gravi. Ieri il partito di Santiago Abascal aveva presentato al tribunale ordinario di Orgaz, a Toledo, un’analoga querela nei confronti dei responsabili di Adif, il gestore dell’infrastruttura.

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