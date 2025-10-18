In Polonia lezioni di guida di droni al liceo, “caccia ai russi”

Keystone-SDA

Un liceo militare di Legnica, nel sud-ovest della Polonia, ha inaugurato il primo corso di pilotaggio di droni del paese, sotto la supervisione del ministero della difesa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alcuni adolescenti in divisa militare si radunano attorno a uno dei loro compagni e lo incoraggiano a “dare la caccia ai russi” mentre si allena con un simulatore di volo.

Nella scuola di Legnica la formazione riguarda 18 studenti, che il direttore del programma Tomasz Zachariasz intende trasformare in “pionieri”. Questo corso “porterà benefici tangibili in futuro”, dichiara il vicedirettore Lukasz Gadomski perché “c’è una carenza di operatori (di droni) tra le giovani reclute, che un giorno potrebbero dover difendere il nostro Paese”.

Il primo ministro Donald Tusk ha detto che la Polonia non è mai stata così vicina a un conflitto dopo la Seconda guerra mondiale.

A settembre, una ventina di droni hanno attraversato il cielo polacco e tre di essi sono stati abbattuti. L’incidente, preceduto da una serie di altri avvistamenti in paesi dell’Ue, ha rivelato la vulnerabilità degli europei di fronte a questo nuovo tipo di minacce.

Nella guerra tra Russia e l’Ucraina i droni sono molto utilizzati da entrambi i belligeranti. E anche la Polonia, tra i principali sostenitori di Kiev, ha creato una forza speciale dedicata a questi velivoli e prevede di investire quest’anno 46 milioni di euro nell’acquisto di droni.