In Perù un manifestante è morto durante le proteste a Lima

Keystone-SDA

Un manifestante è rimasto ucciso durante i violenti scontri tra polizia e dimostranti nell'ambito di una protesta antigovernativa di giovani e collettivi sociali a Lima, che ha anche causato finora oltre 80 feriti.

(Keystone-ATS) La vittima, identificata come Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, di 32 anni, è arrivata all’ospedale Arzobispo Loayza senza segni vitali. Secondo la deputata di opposizione, Ruth Luque, il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al torace, probabilmente sparato dalle forze dell’ordine.

Il ministro degli Interni, Vicente Tiburcio, ha annunciato indagini per accertare le responsabilità, ma ha insistito sul fatto che la polizia è stata “attaccata”. Anche il presidente ad interim, José Jerí, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto ed ha dichiarato – attraverso un messaggio sui social – di sperare che le indagini possano individuare i responsabili.