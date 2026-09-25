In migliaia manifestano per la protezione del clima

Keystone-SDA

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Dopo l'estate torrida del 2026, nel tardo pomeriggio di oggi alcune migliaia di persone si sono riunite sulla Piazza federale di Berna per una manifestazione a favore di una migliore protezione del clima. Anche in altre città svizzere le persone sono scese in strada.

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(Keystone-ATS) A lanciare l’appello per le manifestazioni è stata l’alleanza “No a un’estate a 50 gradi”, sostenuta da più di 100 organizzazioni come l’Alleanza climatica Svizzera, Sciopero per il clima, Greenpeace, Pro Velo Svizzera, Associazione traffico e ambiente (ATA), nonché da diversi partiti politici dello schieramento rosso-verde.

Le manifestanti e i manifestanti a Berna hanno chiesto l’attuazione immediata di efficaci misure di protezione dal caldo e del clima. La crisi climatica deve essere affrontata con la massima urgenza a livello politico, finanziario, sociale ed economico, ha esortato una oratrice dell’organizzazione Sciopero per il clima.

Sulla Piazza federale si sono riunite persone di tutte le fasce d’età. Molti portavano con sé striscioni fatti in casa. Dopo i discorsi sono in programma una manifestazione in bicicletta e una tavola rotonda.

A Basilea in 4’000

A Basilea circa 4’000 partecipanti di tutte le età, come osservato da una giornalista di Keystone-ATS sul posto, hanno manifestato partendo dallo Schützenmattpark verso la città vecchia. Presente anche la “senatrice” Eva Herzog (PS) che ha chiesto le dimissioni del consigliere federale Albert Rösti, ricevendo grandi applausi. “Abbiamo bisogno di misure coerenti per la tutela del clima e dobbiamo ridurre le emissioni molto più rapidamente di quanto abbiamo fatto finora”, ha dichiarato Herzog.

Un altro relatore ha affermato che, nonostante la tecnologia, il capitalismo non diventerà “verde”. Non servono più impianti di climatizzazione, ma più alberi e maggiore tutela per chi lavora all’aperto.

A Zurigo i presenti erano circa 7’000 ha osservato un fotografo di Keystone-ATS. Invece, a Lucerna, presso la Theaterplatz, si sono riunite diverse centinaia di persone, mentre in Bellinzona erano circa in 150, hanno rilevato inviati di Keystone-ATS sul posto. Altre manifestazioni si sono tenute manifestazioni anche a Coira, Baden (AG), Thun (BE) e Bienne (BE), coinvolgendo complessivamente circa 17’000 persone.