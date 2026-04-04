In Libano oltre 1’400 morti nei raid israeliani da inizio guerra
Il numero delle persone uccise dai raid israeliani in Libano ha superato quota 1'400. Lo rende noto un aggiornamento diffuso oggi dal ministero della Salute libanese e visionato dalla Cnn.
(Keystone-ATS) Il ministero ha affermato che su un totale di 1.422 persone uccise negli attacchi aerei intrapresi dal 2 marzo, data in cui Israele ha iniziato a colpire obiettivi che definisce Hezbollah, vi sono anche 126 bambini, almeno 54 operatori sanitari e 93 donne.