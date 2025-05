In Kosovo è sempre stallo sul nuovo presidente del parlamento

Keystone-SDA

In Kosovo continua lo stallo sull'elezione del presidente del nuovo parlamento.

(Keystone-ATS) Anche oggi, per la 21ma volta, si è registrato un nulla di fatto, essendo stata nuovamente respinta in aula la proposta del partito di governo Vetevendosje (Autodeterminazione) di votare a scrutinio segreto. Un nuovo tentativo è in programma il 27 maggio.

Vetevendosje resta sulla propria candidata alla presidenza dell’Assemblea, l’ex ministra della giustizia Albulena Haxhiu, già bocciata per sei volte non avendo ottenuto il minimo di 61 voti necessari all’elezione.

Il premier Albin Kurti, leader di Vetevendosje, continua a respingere gli inviti dell’opposizione per puntare su un altro candidato. Il nuovo parlamento, eletto con il voto del 9 febbraio scorso, si è riunto la prima volta nella seduta costitutiva del 15 aprile, e senza l’elezione del suo presidente non si può procedere con la formazione del nuovo governo.