In Germania maxioperazione polizia contro pedopornografia online

Keystone-SDA

La procura e la polizia di Monaco di Baviera comunicano di aver effettuato una grande operazione a livello mondiale, coordinata da Europol, contro una rete di pedopornografia on line con quasi due milioni di utenti.

(Keystone-ATS) Gli arresti sono 79. Le indagini sono partite dalla Baviera ed il coordinamento globale è stato assunto da Europol.

La procura e la polizia bavarese annunciano di aver condotto una grande operazione contro una rete di pedofili globale. Al centro delle indagini, avviate nel 2022, la piattaforma del darknet KidFlix. Una piattaforma che si concentra non solo sul download di immagini, ma anche sullo streaming di file video, alcuni dei quali raffigurano gravi abusi sessuali su minori. Secondo il comunicato stampa gli utenti della piattaforma pagavano con criptovalute l’accesso a circa 91’000 video di alta qualità per una durata totale di 6288 ore.

Le indagini hanno preso di mira gli operatori e circa 190’000 utenti della piattaforma registrati tra aprile 2022 e oggi. Sono stati identificati 1393 sospettati in tutto il mondo. In totale, circa 1’800’000 utenti in tutto il mondo hanno effettuato l’accesso, almeno temporaneamente, da aprile 2022 a oggi.

In Germania sono state effettuate 96 perquisizioni in 13 Laender (Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia e Turingia). Sono 103 i sospettati indagati.

Le autorità bavaresi hanno chiesto ad Europol di occuparsi del coordinamento globale dell’indagine.