In Francia va a ruba birra ‘John Lemon’, ma Yoko Ono la fa vietare

Keystone-SDA

Scorrerà fino al 30 giugno la "John Lemon", birra prodotta in Francia e consumata in pochi giorni a migliaia di boccali. Un successo folgorante, ma senza grande futuro.

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(Keystone-ATS) Questo perché Yoko Ono, vedova di John Lennon, evidente riferimento del prodotto di punta di una birreria francese, ha fatto ricorso alla giustizia per bloccarne la commercializzazione.

La trovata, secondo quanto raccontato all’Afp dal “patron” della birreria Aurélien Picard, un bretone di Bannalec, risale a cinque anni fa: “La nostra birreria – dice – esiste da 10 anni, durante i quali abbiamo fatto diversi giochi di parole con i nostri prodotti”. Nel catalogo ci sono una birra “bionda profumata” che si chiama “Jean-Gol Potier” (con riferimento al celebre sarto Jean-Paul Gaultier), una “scura di contrabbando” chiamata Mireille Mafieux (allusione al mito della canzone francese Mireille Mathieu) o una “rossa che macchia”, la “Yvette Ornière” (pensando alla fisarmonicista Horner).

La trovata sul più iconico dei Beatles è entrata però subito nel mirino del trust di Yoko Ono, che gestisce i diritti e il patrimonio che fanno capo al marito scomparso: gli avvocati hanno messo in mora il birraio bretone, chiedendo la cessazione della commercializzazione della “John Lemon”, pena il versamento fino a 1000 euro al giorno. Picard ha ottenuto soltanto di poter esaurire le 5000 bottiglie già prodotte in in stock, entro il 1° luglio.

Non sarà un problema, visto il successo travolgente del prodotto, una birra a base di zenzero e limone, andata a ruba in pochi giorni. Anche, e soprattutto, a causa della pubblicità derivata dall’iniziativa giuridica del trust di Yoko Ono: “È incredibile, me ne restano meno di 1000”, dice Picard, birraio che dà lavoro a due dipendenti e che sta già cercando un nuovo nome: “Avevo pensato a Jaune Lemon. Ma gli avvocati mi hanno risposto che assomiglia troppo a John. E che qualsiasi allusione a John Lennon con immagini resta vietata”.