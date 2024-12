In Francia lutto nazionale, minuto di silenzio per Mayotte

Keystone-SDA

La Francia ha osservato un minuto di silenzio in segno di solidarietà a Mayotte, l'arcipelago francese dell'Oceano indiano devastato dieci giorni fa dal passaggio del ciclone Chido e che ha causato la morte di almeno 35 persone.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il minuto di silenzio è stato osservato alle ore undici nel quadro della giornata di “lutto nazionale” decretata da Emmnuel Macron, dopo il disastro di Mayotte.

Il presidente francese, che ha osservato il minuto di silenzio all’Eliseo, ha invitato tutti i connazionali ad aderire all’iniziativa mentre i servizi pubblici del Paese hanno riaperto questa mattina con le bandiere a mezz’asta.

Il ciclone Chido ha causato danni colossali. Da giorni, a Mayotte, dipartimento più povero di Francia, i soccorsi sono al lavoro per ripristinare servizi essenziali come acqua, corrente elettrica, reti di comunicazione.

“90% di Mayotte è distrutta, 90% delle abitazioni non hanno più tetto. Non abbiamo acqua, non abbiamo cibo, i soccorsi incontrano ancora difficoltà ad accedere ad alcune zone”, ha avvertito questa mattina la deputata eletta nel primo collegio di Mayotte, Estelle Youssouffa, intervistata da France Inter.