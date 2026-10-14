In Egitto trovati i resti di due statue colossali di Ramses II

Keystone-SDA

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Sono stati scoperti quasi per caso in Egitto i resti di due statue colossali del faraone Ramses II, e una base in granito rosa con iscrizioni in geroglifici. Lo fa sapere il Consiglio Supremo delle Antichità.

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(Keystone-ATS) Viene precisato che il ritrovamento è avvenuto nel villaggio di Bahbit Al-Higara, nel governatorato di Gharbia, nel Delta del Nilo a nord del Cairo.

Le scoperte sono state effettuate da una missione del Consiglio Supremo delle Antichità, in seguito al ritrovamento di un blocco di pietra iscritto da parte di un residente mentre lavorava il terreno di fronte alla propria abitazione. L’Ispettorato archeologico di Bahbit Al-Higara ha quindi completato le necessarie procedure legali e ha costituito un comitato archeologico e una squadra specializzata per condurre scavi di recupero, i quali hanno portato alla scoperta dei resti delle statue e del blocco di granito iscritto.

Sherif Fathy, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, ha descritto la scoperta come un’importante aggiunta al patrimonio archeologico egiziano, capace di far ulteriore luce sulla storia e sul valore culturale di Bahbit Al-Higara.

Ha anche sottolineato “il ruolo fondamentale della partecipazione della comunità nella salvaguardia del patrimonio culturale egiziano per le generazioni future”.

Hisham Al Leithy, segretario Ggnerale dello Consiglio, ha spiegato che il primo reperto consiste nella testa colossale di una statua del re Ramses II, raffigurato con la doppia corona, simbolo dell’unificazione dell’Alto e del Basso Egitto. La testa misura circa 1,60 metri in altezza; nella parte superiore è visibile il pilastro dorsale della statua, recante un’iscrizione con il nome divino del sovrano: ‘Hor Ka Nakht Mery Maat’.

Le dimensioni della testa suggeriscono che la statua, in origine, raggiungesse un’altezza di circa 8,5 metri, base inclusa. Il secondo ritrovamento consiste nella parte più consistente di un’altra statua reale, lunga circa 2,40 metri, che si ritiene raffiguri anch’essa Ramses II. La statua è priva di gambe e della base, e la parte superiore del copricapo reale appare danneggiata. È stata rinvenuta anche la testa, con i lineamenti del volto ancora ben visibili e in buono stato di conservazione.

Al Leithy ha confermato che gli scavi e gli studi archeologici nel sito proseguono, con l’obiettivo di portare alla luce ulteriori reperti e di esaminare la relazione tra gli oggetti ritrovati e il loro contesto archeologico.