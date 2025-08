In Corea del Sud la rotta aerea più trafficata al mondo nel 2024

Keystone-SDA

Nel 2024 la rotta aerea più trafficata al mondo, con 13,2 milioni di passeggeri, è stata la Seul-Jeju, aeroporto dell'omonima isola, la più grande della Corea del Sud e iscritta nel patrimonio mondiale dell'Unesco.

1 minuto

(Keystone-ATS) È il dato che emerge dall’ultima edizione del World air transport statistics pubblicata dalla Iata (International air transport association), con i dati statistici completi riferiti allo scorso anno.

Bogotà-Medellín è stata invece la rotta più trafficata dell’America Latina con 3,8 milioni di passeggeri, mentre Città del Capo-Johannesburg lo è stata per l’Africa (3,3 milioni). La tratta più affollata del Nord America è stata la New York-Los Angeles con 2,2 milioni di viaggiatori, mentre Barcellona-Palma di Maiorca è stata la più frequentata in Europa con 2 milioni.

Gli Stati Uniti, con 876 milioni di passeggeri, hanno confermato di essere il Paese con il più grande mercato dell’aviazione al mondo, “grazie – viene spiegato – alla forza del mercato interno e a una crescita del 5,2% su base annua”. La Cina è risultato il secondo mercato, con 741 milioni di passeggeri, in crescita del 18,7% rispetto al 2023.

Infine, tra le curiosità anche quella legata agli aerei più utilizzati nel 2024. Il dato indica il Boeing 737 (incluse tutte le varianti) con 10 milioni di voli effettuati, davanti all’Airbus A320 (7,9 milioni) e all’Airbus A321 (3,4 milioni).