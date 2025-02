In Congo una malattia non identificata uccide 53 persone

Keystone-SDA

Una malattia non identificata ha ucciso oltre 50 persone nel Congo nord-occidentale, secondo i medici sul campo e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo riporta la Associated Press (AP) sul proprio sito.

(Keystone-ATS) Quest’ultima epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è iniziata il 21 gennaio 2025 e sono stati registrati 419 casi, inclusi 53 decessi. Secondo l’ufficio africano dell’Oms, il primo focolaio nella città di Boloko è iniziato dopo che tre bambini hanno mangiato un pipistrello e sono morti entro 48 ore a causa dei sintomi di febbre emorragica.

L’intervallo tra la comparsa dei sintomi e la morte è stato di 48 ore nella maggior parte dei casi, e “questo è ciò che è veramente preoccupante”, ha affermato Serge Ngalebato, direttore medico dell’ospedale Bikoro, un centro di monitoraggio regionale.

Da tempo, riporta il sito dell’AP, si teme che le malattie si trasmettano dagli animali all’uomo nei luoghi in cui gli animali selvatici vengono comunemente mangiati. Secondo l’Oms, il numero di tali focolai in Africa è aumentato di oltre il 60% nell’ultimo decennio.

Dopo che la seconda epidemia dell’attuale misteriosa malattia è iniziata nella città di Bomate il 9 febbraio, i campioni di 13 casi sono stati inviati all’Istituto nazionale per la ricerca biomedica nella capitale del Congo, Kinshasa, per i test, ha reso noto l’Oms. Tutti i campioni sono risultati negativi per l’Ebola o altre comuni malattie legate alla febbre emorragica, come Marburg. Alcuni sono risultati positivi alla malaria.

Nel 2024, un’altra misteriosa malattia simile all’influenza e che ha ucciso dozzine di persone in un’altra regione del Congo è stata identificata come probabile malaria.