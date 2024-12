In Congo 406 casi e 31 i morti per malattia non diagnosticata

Keystone-SDA Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, la zona sanitaria di Panzi nella provincia di Kwango della Repubblica Democratica del Congo ha registrato 406 casi di una malattia non diagnosticata, con sintomi di febbre, mal di testa, tosse, naso che cola e dolori muscolari. 1 minuto (Keystone-ATS) Tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti. I decessi sono stati 31. È quanto si legge nell’aggiornamento dell’Oms sulla situazione. La maggior parte dei casi riguarda bambini, di età sotto i 5 anni. L’area è rurale e remota, con accesso ulteriormente ostacolato dalla stagione delle piogge. Per raggiungerla da Kinshasa su strada servono 48 ore.