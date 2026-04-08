In centinaia manifestano a Zurigo contro la guerra in Iran

Keystone-SDA

Diverse centinaia di persone hanno manifestato questa sera sulla Helvetiaplatz a Zurigo contro la guerra in Iran. Sugli striscioni hanno chiesto "la fine della guerra imperialista di aggressione" e l'autodeterminazione per il popolo iraniano.

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(Keystone-ATS) La manifestazione era autorizzata dalla polizia e si è svolta in modo pacifico, come ha constatato un fotografo di Keystone-ATS sul posto. Già in precedenza gli organizzatori avevano annunciato che non avrebbero tollerato bandiere di regimi dittatoriali.

Tra queste rientrano anche la bandiera monarchica iraniana con il leone al centro. Reza Pahlavi, figlio e omonimo dell’ultimo scià di Persia, non rappresenta un’alternativa al regime iraniano, hanno sottolineato gli organizzatori della manifestazione, ossia il Movimento per il Socialismo e il Partito del Lavoro.