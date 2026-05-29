In Canada venditore di kit per il suicidio si dichiara colpevole

Keystone-SDA

L'uomo canadese accusato di aver venduto online kit per il suicidio in diversi paesi si è dichiarato colpevole. Secondo un tribunale di Newmarket, Ontario, sono 14 i capi d'accusa per favoreggiamento e istigazione al suicidio.

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(Keystone-ATS) “Mi dichiaro colpevole”, ha affermato Kenneth Law. L’ex cuoco sessantenne ha spedito centinaia di pacchi contenenti nitrito di sodio, una sostanza legale che può essere letale in dosi elevate.

Gestiva anche diversi forum online dove forniva consigli sul suicidio a giovani in difficoltà. Le accuse di omicidio sono state ritirate dalla procura canadese ad aprile, alimentando ulteriormente la rabbia delle famiglie in lutto. Secondo gli esperti, Kenneth Law rischia una condanna da 10 a 20 anni di carcere in Canada, a seconda che le pene vengano scontate contemporaneamente o consecutivamente.

La sua condanna sarà stabilita in un’udienza successiva, probabilmente a settembre.