In Austria dal primo maggio cellulari vietati a scuola

Keystone-SDA

Dal primo maggio in Austria sarà proibito nelle scuole di tutto il Paese fino all'ottavo anno (fino ai 14 anni) usare telefoni cellulari, smartwatch e altri dispositivi elettronici connessi.

(Keystone-ATS) Lo fa sapere la tv nazionale Orf, citata da vari media, fra cui The Local. Il divieto, deciso dal governo federale di Vienna, non riguarderà solo le ore di lezione, ma anche la ricreazione, le ore di sport e tutti gli altri eventi della giornata scolastica.

Il ministro dell’Istruzione, Christoph Wiederkehr (Neos), ha spiegato in televisione che il provvedimento intende incoraggiare gli studenti a interagire di più faccia a faccia e creare ambienti più sani nelle scuole, cioè “riportare la vita in classe durante le pause, promuovere le competenze sociali e aumentare la capacità di concentrazione dei bambini”.

La regola si applicherà a tutte le scuole, con alcune eccezioni, concedendo ai singoli istituti dei margini di flessibilità. Le comunità scolastiche, composte da rappresentanti degli studenti, genitori e insegnanti, possono concordare eccezioni appropriate su misura per le esigenze specifiche di ogni scuola.

Gli insegnanti potranno consentire l’uso di dispositivi mobili per scopi educativi, come attività di apprendimento digitale, verifica dei fatti e ricerca online, oppure in casi eccezionali di salute, ma anche durante attività prolungate che comprendano anche le notti, per consentire agli scolari di comunicare con le famiglie.