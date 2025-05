In Amazzonia in 6 mesi distrutti 88’000 ettari in Colombia

Keystone-SDA Sono poco più 88mila gli ettari di foresta amazzonica colombiana distrutti negli ultimi sei mesi. Lo riferisce la procura generale del Paese sudamericano divulgando i dati del rapporto di monitoraggio della deforestazione tra ottobre 2024 e marzo 2025. 1 minuto (Keystone-ATS) Nel periodo, le forze di polizia hanno scoperto almeno 1’107 chilometri di strade costruite illegalmente dalla criminalità organizzata per favorire il narcotraffico e per espandere la frontiera agricola. L’apertura di nuove strade nelle foresta è stato rilevato anche all’interno di parchi nazionali di Chiribiquete, La Macarena, Nukak, Farallones de Cali e Barí. Di fronte al degrado ambientale, l’ufficio del Procuratore generale ha richiesto ai governi statali, ai sindaci e alle autorità ambientali un rapporto sulle misure adottate per frenare la deforestazione e ha chiesto azioni “immediate e concrete” per impedire la costruzione di altre strade illegali e un’ulteriore deforestazione.