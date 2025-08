Imponente incendio in California, disposte evacuazioni

Keystone-SDA

La California brucia ancora. Evacuazioni d'emergenza sono in corso nell'area centrale del Golden State, dove un vasto incendio sta devastando le colline della Los Padres National Forest. Il rogo minaccia circa 450 strutture e ha causato diversi feriti.

(Keystone-ATS) Divampato venerdì da piccoli focolai lungo la State Route 166, tra Santa Maria e Bakersfield (180 chilometri a nord di Los Angeles), l’incendio ha bruciato più di 26 mila ettari di terreno coperto da arbusti secchi.

I circa mille vigili del fuoco son riusciti per ora a contenerlo solo al 3%. Le previsioni meteo non li aiutano: le temperature in aumento e l’umidità ai minimi alimentano il rogo. Inoltre, di sera si alza il vento. Secondo l’agenzia statale CalFire, la California sta bruciando a ritmi superiori alla media stagionale, complice una primavera calda e arida.