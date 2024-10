Implenia: commessa da 200 milioni, complesso alberghiero Andermatt

(Keystone-ATS) Importante commessa per Implenia: il colosso svizzero della costruzione contribuirà alla realizzazione di un complesso alberghiero ad Andermatt (UR) per la società Andermatt Swiss Alps, impresa dell’imprenditore egiziano Samih Sawiris.

L’ordinativo ha un valore di oltre 200 milioni di franchi, ha indicato l’impresa in un comunicato odierno. “Il nuovo contratto è in linea con l’attenzione strategica di Implenia per i progetti di grandi dimensioni e impegnativi, le competenze specialistiche e la sostenibilità”, si legge nella nota. I lavori dovrebbero cominciare in autunno e concludersi nel 2025.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio di gennaio l’azione Implenia è salita del 5%, ma la performance sull’arco di un anno è ancora più positiva: +23%.

Nato nel 2006 dalla fusione fra Batigroup e Zschokke, il gruppo Implenia è numero uno in Svizzera nel campo della costruzione ed è presente anche in Germania, Francia, Austria, Svezia e Norvegia. Ha la sede a Opfikon (ZH), dà lavoro a oltre 9000 persone e dal marzo 2006 è quotato alla borsa svizzera. Nel 2023 ha realizzato un fatturato di 3,6 miliardi e un utile netto record di 142 milioni.