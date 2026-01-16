Impianti risalita Titlis, aumento dei visitatori

Gli impianti di risalita del Titlis, comprensorio che fa leva sulla montagna più alta del canton Obvaldo, hanno visto i propri visitatori aumentare durante l'esercizio 2024/25, chiuso a fine ottobre.

(Keystone-ATS) Fatturato e utili sono però risultati in calo rispetto a dodici mesi fa.

Stando a quanto comunicato oggi dall’azienda Engelberg-Trübsee-Titlis, nel periodo in rassegna sono stati trasportati 1,16 milioni di passeggeri, per un incremento del 4,3% su base annua. Si tratta di una cifra comunque inferiore di circa il 7% se paragonata al record storico di 1,24 milioni, ottenuto nel 2018/19.

L’afflusso delle persone giunte in grandi gruppi, viene precisato nella nota, è salito del 2,6%, mentre i turisti individuali hanno segnato un +4,3%. La crescita più significativa (+8,5%) si è registrata nel numero di appassionati degli sport invernali.

Tuttavia, il fatturato dell’impresa è calato del 5,1% a 81,3 milioni di franchi. Questa dinamica è da attribuire alla vendita di un terreno che aveva influenzato positivamente la performance dell’esercizio precedente, generando entrate per 8 milioni.

Inoltre, i costi operativi sono aumentati del 4,3%, attestandosi a 57,7 milioni, a causa di maggiori spese per il personale. L’utile netto si è fermato a 7,7 milioni, scendendo dai 15,0 milioni del 2023/24.

La società prevede che la sua attività continuerà a crescere grazie ai lavori di ristrutturazione in corso. Una tappa fondamentale è stata la rimozione delle impalcature dalla Titlis Tower in autunno, opera la cui inaugurazione è in calendario per la fine del prossimo mese di maggio.