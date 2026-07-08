Impianti risalita: stagione parte bene in Svizzera, stabile Ticino

Keystone-SDA

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La stagione estiva è partita bene per gli impianti di risalita in Svizzera, mentre in Ticino si osserva meno dinamismo.

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(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale nei mesi di maggio e giugno l’affluenza è salita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I due mesi sono stati peraltro assai differenti: maggio si è rivelato freddo e spesso piovoso, mentre la calura registrata in giugno ha spinto molti a cercare refrigerio in montagna. Nel confronto con la media degli ultimi cinque anni si registra una crescita ancora maggiore, pari al 35%: un dato che va però relativizzato tenendo conto degli anni di pandemia che hanno comportato restrizioni e anche lunghe interruzioni dell’esercizio.

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. Nel confronto con il 2025 l’incremento maggiore è stato osservato nell’Oberland bernese (+29%), che ha beneficiato della riapertura della Schilthornbahn, chiusa l’anno scorso; i Grigioni segnano -2% e il Ticino -1%, mentre fanalino di coda è la Svizzera Orientale (-20%), ma anche in questo caso pesa un effetto straordinario, la sospensione dell’attività della funivia del Säntis, per lavori di ammodernamento. Rispetto alla media pluriennale il Ticino mette a referto +13%, i Grigioni +26%.

Oltre alle condizioni meteorologiche, anche il contesto internazionale influisce sulla domanda. “La stabilità della Svizzera si rivela un vantaggio competitivo, soprattutto sul mercato globale”, commenta il direttore di FS, Berno Stoffel, citato in un comunicato. “Sia gli ospiti provenienti dal Nord America e da altri mercati lontani, sia quelli locali sono alla ricerca di esperienze autentiche a contatto con la natura e di offerte estive di alta qualità. Ciò contribuisce a far sì che l’attività estiva si affermi sempre più come un importante secondo pilastro del settore”.

Funivie svizzere ha circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L’associazione rappresenta le preoccupazioni e gli interessi comuni dei suoi membri e ne promuove la cooperazione. L’organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell’Oberland bernese.