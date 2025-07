Impianti risalita: stagione parte bene, anche nei Grigioni

La stagione estiva è partita molto bene per gli impianti di risalita in Svizzera e pure nei Grigioni si osserva dinamismo.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale nei mesi di maggio e giugno l’affluenza è salita del 24% rispetto agli stessi mesi del 2024, che peraltro si erano rivelati assai piovosi, soprattutto a nord delle Alpi.

Nel confronto con la media degli ultimi cinque anni si registra una crescita ancora maggiore, pari al 56%: un dato che va però relativizzato tenendo conto dei due anni di pandemia che hanno comportato restrizioni e anche lunghe interruzioni dell’esercizio. Se si escludono il 2020 e il 2021, limitando il paragone alla media del periodo 2022-2024, si osserva comunque una progressione del 18%.

“La stagione estiva è iniziata bene: l’estate in montagna fa tendenza”, commenta il direttore di FS, Berno Stoffel, citato in un comunicato. “Gli impianti di risalita stanno investendo molto in un prodotto eccellente, offrendo panorami di prim’ordine, specialità culinarie e attività sportive come l’escursionismo, la bicicletta e l’arrampicata”,

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. Nel confronto con il 2024 l’incremento maggiore è stato osservato sulle Alpi vodesi e friburghesi (+56%); i Grigioni e il Vallese segnano +26%, l’Oberland bernese +20% e fanalino di coda è il Ticino, dove la crescita è stata solo del 3%. Rispetto alla media pluriennale il cantone italofono mette a referto addirittura un valore negativo, pari al -7%, distante dal +9% dei Grigioni, dal +36% del Vallese e dal +67% dell’Oberland bernese; va comunque ricordato che in questo caso conta anche l’effetto della pandemia.

Funivie svizzere ha circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L’associazione rappresenta le preoccupazioni e gli interessi comuni dei suoi membri e ne promuove la cooperazione. L’organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell’Oberland bernese.