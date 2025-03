Impianti di risalita: ospiti sopra le attese in febbraio

Keystone-SDA

Gli impianti di risalita svizzeri hanno accolto il 7% in più di ospiti in febbraio rispetto allo stesso mese del 2024, nonostante quest'anno le vacanze sportive in diversi cantoni - come il Ticino - cadano a marzo. Il numero di ospiti ha superato le aspettative.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dall’inizio della stagione invernale alla fine di febbraio il numero di ospiti è aumentato del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, aggiunge Funivie Svizzere in un comunicato odierno.

Le Alpi vodesi e friburghesi hanno registrato una progressione del 25%, la Svizzera centrale del 21%, quella orientale del 16% e il Ticino dell’11%. Meno marcati gli aumenti nell’Oberland bernese (+9%), in Vallese (+5%) e nei Grigioni (+1%).

Secondo l’associazione, gli impianti più piccoli (fino a 2 milioni di franchi di ricavi da trasporto passeggeri) hanno avuto in media il 23% di ospiti in più, quelli medi (2-10 milioni) il 15% in più mentre quelli grandi (oltre 10 milioni) il 5% di ospiti in più. “Le stazioni sciistiche più piccole stanno dimostrando di poter offrire agli ospiti un’interessante gamma di servizi”, afferma nel comunicato il direttore di Funivie Svizzere Berno Stoffel.

Per il monitoraggio della stagione, l’associazione ha analizzato il numero di ospiti (prime presenze) di oltre 120 suoi membri in tutta la Svizzera. Il settore guarda con fiducia al mese di marzo – viene ancora indicato – grazie al bel tempo e ai numerosi eventi lungo le piste.