Impianti di risalita, la stagione finora è ottima

Keystone-SDA

Le società svizzere che gestiscono gli impianti di risalita hanno vissuto una prima parte di stagione invernale ottima: grazie alla neve abbondante i comprensori sciistici sono stati molto ben frequentati.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale l’affluenza (sino al 31 gennaio) è salita del 10% su base annua e del 22% se si tiene in considerazione una media quinquennale.

Le differenze regionali rimangono importanti, anche se tutti mettono a referto aumenti. Nel confronto annuo la Svizzera centrale segna +22%, il Ticino +15%, il Vallese +6% e i Grigioni +1%, mentre ampliando lo sguardo sui cinque anni spiccano fra l’altro Ticino (+34%), Vallese (+16%) e Grigioni (+15%).

“Il settore è fiducioso anche per la seconda metà della stagione”, si legge in un comunicato. “Le condizioni sono eccellenti in tutte le regioni della Confederazione e il ramo è ottimista per le settimane più importanti dell’inverno”.

Funivie svizzere conta circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L’associazione rappresenta gli interessi dei suoi membri e ne promuove la cooperazione. L’organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell’Oberland bernese. Curiosità storica: la prima funivia per passeggeri in Svizzera fu costruita a Neuhausen am Rheinfall (SH) nel 1866 per collegare le rive del Reno con la stazione a turbina in mezzo al fiume.

