Impegno Svizzera e altri 35 su Tribunale Speciale Ucraina

Keystone-SDA

"Gli Stati hanno compiuto un passo decisivo verso l'effettiva istituzione del Tribunale speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina". Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa (CdE) Alain Berset.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso della ministeriale dell’organizzazione, che si sta svolgendo a Chisinau, Svizzera e altri 33 Stati del CdE, oltre ad Australia e Costa Rica, hanno espresso l’impegno ad aderire al nuovo accordo parziale ampliato per istituire il Tribunale.

Per l’ex consigliere federale, questo tribunale speciale “rappresenta la giustizia e la speranza. Ora occorre dare seguito a questo impegno politico garantendo il funzionamento e il finanziamento” di tale corte.

La Svizzera è presente a Chisinau, rappresentata dal consigliere federale Ignazio Cassis.