Immobili di lusso: è St. Moritz il comune più caro della Svizzera

Keystone-SDA

È St. Moritz (GR) il comune più caro della Svizzera nel settore degli immobili di lusso: il prezzo al metro quadro per un bene di questo tipo parte da circa 43'000 franchi.

2 minuti

(Keystone-ATS) A seguire ci sono Gstaad (BE) e Verbier (VS). È quanto emerge da una classifica pubblicata oggi da UBS, che nel 2024 ha rilevato un rallentamento nella crescita dei prezzi per il secondo anno consecutivo.

L’aumento annuo si è dimezzato, fissandosi in media all’1,2%, si legge in una nota odierna. La crescita è stata determinata principalmente dai condomini, i cui prezzi sono saliti in media del 3%, mentre quelli delle case unifamiliari sono rimasti praticamente invariati.

Stando agli autori dello studio, le cause della frenata non sono da ricercare nella domanda, sostenuta nel 2024 dal forte calo dei tassi di interesse e dall’andamento dei mercati azionari, ma piuttosto negli aumenti esagerati dei prezzi degli anni precedenti.

Quelli attuali sono infatti superiori del 27% a quelli del 2019. L’aumento più consistente dei prezzi, negli anni presi in considerazione, è stato registrato nella regione di Zugo (+40%). Intorno al Lago di Zurigo, sono stati tra il 30% e il 40%. Sulle rive del Lemano e in Ticino, l’aumento è stato invece inferiore al 20%.

Il prezzo al metro quadro di un appartamento di lusso a Gstaad partiva nel 2024 da 39’000 franchi, mentre a Verbier da circa 36’000. A seconda della posizione e delle caratteristiche dell’immobile, il prezzo poteva salire anche a 50’000 franchi, o addirittura a 100’000 franchi in rari casi.

Al di fuori delle regioni di montagna, le proprietà più costose si trovavano a Cologny (GE), con quasi 36’000 franchi al metro quadro. Sulle rive del Lago di Zurigo i prezzi più alti sono stati rilevati a Küsnacht, con circa 32’000 franchi al metro quadro. In Ticino, i comuni più cari erano Ronco sopra Ascona, Collina d’Oro e Morcote.