Imbrattarono quadro di Van Gogh a Londra, condannate al carcere

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Pesanti condanne detentive nel Regno Unito per due giovani attiviste radicali del movimento ecologista Just Stop Oil, protagoniste nei mesi scorsi di un blitz alla National Gallery di Londra.

La loro azione culminò con l’imbrattamento del vetro protettivo e della cornice di un celebre quadro di Vincent Van Gogh, ‘I Girasoli’.

Un’azione “idiota”, nella parole del giudice Christopher Hehir, della Southwark Crown Court londinese, che ha inflitto due anni e tre mesi di carcere effettivo alla 22enne Anna Holland e 20 mesi alla 23enne Phoebe Plummer.

Il blitz – rivendicato, al pari di tante altre incursioni analoghe condotte da militanti ultrà in musei del Regno e di altri Paesi, come un gesto di protesta per scuotere la società contro l’uso dei combustibili fossili e la denunciata inazione dei potenti di fronte “all’emergenza climatica” – non ha avuto conseguenze per l’opera in sé; ma ha provocato danni stimati in 10’000 sterline (circa 11’000 franchi) alla cornice: pezzo d’artigianato italiano del XVII secolo.

Il giudice Hehir ha bollato l’iniziativa come un esempio di “stupidità”, nell’illustrare una sentenza con pochi precedenti nella giustizia britannica di fronte a forme di protesta non violente, frutto anche di recenti strette normative ad hoc approvate dal parlamento di Westminster.

“La cornice è stata danneggiata in modo permanente dalle vostre azioni idiote e criminali”, ha poi rincarato all’indirizzo delle due ventenni, additandone come imperdonabili il mancato pentimento e la presunzione di essere nel giusto.

“Non vi poteva importare di meno se anche il dipinto fosse stato danneggiato o addirittura distrutto”, ha quindi tuonato, ricordando come l’opera di Van Gogh “appartenga al mondo intero sia parte di un tesoro artistico-culturale condiviso dall’umanità”. “Semplicemente voi non avevate diritto a fare ciò che avete fatto – ha tagliato infine corto il magistrato – e la vostra arroganza merita la più rigorosa della condanne”.