Illinois fa causa a Trump contro invio Guardia Nazionale

L'Illinois ha intentato una causa per impedire a Donald Trump di schierare centinaia di truppe della Guardia Nazionale nelle strade di Chicago all'indomani della sentenza del giudice che ha bloccato l'invio di soldati in Oregon. Lo riporta Reuters.

(Keystone-ATS) La denuncia prende di mira la decisione presa dall’amministrazione di ‘federalizzare’ fino a 300 membri della Guardia Nazionale dell’Illinois, nonostante le obiezioni del governatore democratico JB Pritzker, e di schierarne altri 400 dal Texas.

“Questi passi nella ‘guerra’ dichiarata da tempo dal presidente Trump contro Chicago e l’Illinois sono illegali e pericolosi”, si legge nei documenti.

