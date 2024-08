Il Venezuela contro l’Ue, ‘sostiene il colpo di stato fascista’

(Keystone-ATS) Il governo del Venezuela ha accusato l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri Josep Borrell di “appoggiare il colpo di stato fascista” nel Paese latinoamericano e di agire in questo modo “agli ordini degli Stati Uniti”.

Il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha reagito così allo scetticismo di Bruxelles, che ha nuovamente evidenziato come le autorità venezuelane non abbiano fornito “le prove pubbliche necessarie” per riconoscere la legittima rielezione Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio.

Il Venezuela “ripudia” le recenti dichiarazioni di Borrell che “mostrano odio” e un intento “interventista e neocoloniale” contro Caracas, ha scritto Gil su Telegram. Il ministro ha inoltre chiesto all’Ue di “astenersi dall’esprimere opinioni su questioni interne del Venezuela” annunciando che “la violazione della sovranità e indipendenza” del Paese “avranno conseguenze sulle relazioni con i ventisette”.