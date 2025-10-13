Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

Keystone-SDA

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata ad Oslo: "Abbiamo ricevuto informazioni dall'ambasciata venezuelana che ci informano della chiusura, senza fornire alcuna motivazione", ha dichiarato Cecilie Roang, portavoce del ministero degli Esteri norvegese.

(Keystone-ATS) “Nonostante abbiamo opinioni diverse su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e si impegnerà in tal senso” ha aggiunto Roang, intervistata dal quotidiano norvegese VG. Venerdì scorso è stato assegnato il Nobel per la pace all’oppositrice venezuelana Maria Corina Machado.