Il Vacherin friburghese festeggia 20 anni di DOP

Keystone-SDA

Quest'anno il Vacherin friburghese festeggia il 20esimo anniversario della denominazione di origine protetta e il 30esimo anniversario dell'interprofessione. Per celebrare i due anniversari sono previsti diversi eventi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Vacherin sarà l’ospite d’onore del “Salon des goûts et terroires” di Bulle (FR) a fine ottobre e sarà rappresentato anche in alcune fiere nella Svizzera tedesca, come la BEA di Berna e l’Olma di San Gallo.

L’anno scorso, 40 alpeggi e 69 caseifici hanno prodotto oltre 3’000 tonnellate di Vacherin friburghese. Quasi il 15% è stato venduto all’estero.

Secondo l’interprofessione, da quando ha ottenuto la denominazione d’origine protetta, nel 2005, la notorietà, il volume di produzione e le vendite di questo formaggio sono aumentati di oltre un terzo.