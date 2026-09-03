Il titolo di vicecampione del mondo di tango va a Zurigo

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Ai mondiali di tango di Buenos Aires, in Argentina, Rodrigo Nicolás Palacios e Indira Hiayes si sono aggiudicati il secondo posto nella categoria "Tango da Salone". Palacios vive con la sua famiglia a Zurigo, mentre la sua compagna di ballo è di casa a Dubai (EAU).

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(Keystone-ATS) Il titolo di campione del mondo di “Tango de Pista” (Tango da Salone), in un Teatro Gran Rex di Buenos Aires tutto esaurito, è andato alla coppia greco-argentina Naima Gerasopoulou e Lucas Gauto.

I punteggi delle due coppie giunte al primo e al secondo posto sono molto ravvicinati: Palacios e Hiayes hanno ricevuto 9,796 punti dalla giuria, mentre la coppia vincitrice 9,858 punti. Soltanto 0,062 punti separano i campioni del mondo dai vice, ha indicato la moglie di Palacios Sonja Cuonz-Palacios, che si occupa della comunicazione ai media, in una nota odierna.

Dal 2019, i Palacios vivono assieme al figlio a Zurigo. Nel quadro della sua carriera di ballerino di tango professionista Rodrigo Nicolás lavora come insegnante di ballo in Svizzera e all’estero. L’Argentina è la sua patria, la Svizzera la sua casa, dice il vicecampione del mondo di tango, citato nella nota.

La sua compagna di ballo Indira Hiayes, pure lei di origine argentina, vive attualmente a Dubai. Assieme sono attivi internazionalmente come coppia di ballo.

800 coppie da 47 Paesi

I mondiali di tango si tengono in due categorie, il concorso “Tango da Salone”, più intimo e tradizionale, e il “Tango Escenario” (Tango da Palcoscenico), più spettacolare e coreografico. In quest’ultimo l’hanno spuntata gli argentini Nair Schinca e Nicolas Schell. Al secondo posto è giunta un’altra coppia argentina Diego Ortega e Aldana Silveyra, che l’anno scorso si era aggiudicata il concorso “Tango da Salone”.

Alla 24esima edizione dei mondiali di tango hanno partecipato più di 800 coppie provenienti da 47 Paesi.

Il tango è nato verso la fine del XIX secolo sulle rive del Río de la Plata, tra Argentina e Uruguay. La sua “epoca d’oro” è stata tra il 1940 e il 1955, ma dall’inizio del nuovo millennio questa danza malinconica sta vivendo una nuova fioritura.