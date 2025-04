Il suono di avvio di Windows 95 entra nella storia Usa

Il suono di avvio del software di Microsoft Windows 95 entra nella storia americana. È tra i 25 elementi aggiunti nel National Recording Registry, l'archivio che conserva le registrazioni ritenute di importanza culturale, storica ed estetica per gli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Il Reboot Chime, così si chiama, dura poco più di 3 secondi ed è stato composto nel 1995 dal leggendario musicista e produttore Brian Eno su richiesta di Microsoft per l’uscita del sistema operativo.

“Questi sono i suoni dell’America, la nostra storia e cultura ad ampio raggio. Il National Recording Registry è la playlist della nostra nazione in evoluzione – ha affermato in una nota la Bibliotecaria del Congresso Carla Hayden – La Library of Congress è orgogliosa e onorata di selezionare questi tesori audio degni di conservazione tra cui musica iconica di una varietà di generi, registrazioni sul campo, storia dello sport e persino i suoni della nostra vita quotidiana con la tecnologia”.

Entrano a far parte del National Recording Registry, tra gli altri, anche l’album di Elton John ‘Goodbye Yellow Brick Road’, ‘Back to Black’ di Amy Winehouse, l’album omonimo di Tracy Chapoman del 1988, lo storico disco del 1975 di Keith Jarrett ‘The Kӧln Concert’.

Per Microsoft, che ha da poco festeggiato i 50 dalla fondazione, c’è una doppietta: nei nuovi suoni entrati nel registro c’è anche la colonna sonora del gioco ‘Minecraft: Volume Alpha’, scritta da Daniel Rosenfeld nel 2011. È la seconda opera musicale legata ai videogiochi a entrare nel registro, dopo il tema di Super Mario Bros nel 2023.