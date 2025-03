Il Sundance si trasferisce in Colorado dal 2027

Il Sundance Film Festival si trasferisce a Boulder, in Colorado. Park City, la piccola cittadina incastonata tra le montagne innevate dello Utah in cui Robert Redford avviò la kermesse di cinema indipendente 41 anni fa, non bastava più.

(Keystone-ATS) È così che gli organizzatori dell’evento, diventato ormai un punto di riferimento per cineasti e creativi statunitensi e internazionali, hanno deciso di fare i bagagli e, dopo un processo di selezione lungo mesi, hanno scelto di trasferirsi a nord di Denver a partire dall’edizione del 2027.

“Boulder è il luogo ideale in cui costruire il futuro del nostro Festival”, ha dichiarato Ebs Burnough, presidente del consiglio di amministrazione del Sundance Institute, che è una no profit. Boulder ha avuto la meglio sulle due candidate rivali, Cincinnati e Salt Lake City, perché “è una città d’arte, tecnologica, di montagna e universitaria”, ha fatto notare Amanda Kelso, amministratrice delegata ad interim del Sundance Institute.

“Ho fondato il festival con l’impegno di scoprire e sostenere artisti indipendenti – scrive Robert Redford nella nota che annuncia il cambio di sede -. Abbiamo creato qualcosa di straordinariamente speciale e unico. Ma il cambiamento è inevitabile. Non smettere di evolverci è stata la chiave della nostra sopravvivenza. Questa mossa garantirà che il Festival continui il suo lavoro, sostenendo narratori innovativi, promuovendo il cinema indipendente e intrattenendo e illuminando il pubblico”.