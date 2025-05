Il Sudan rompe le relazioni diplomatiche con gli Emirati

Keystone-SDA

Il governo sudanese, schierato con l'esercito nella guerra civile che da oltre due anni lo contrappone alle forze paramilitari, ha interrotto le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti.

(Keystone-ATS) In un discorso televisivo, il ministro della Difesa, Yassin Ibrahim, ha dichiarato il Paese del Golfo uno “Stato aggressore”, annunciando che il Sudan “interrompe le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti” e ritira il suo ambasciatore.

Il governo sudanese accusa gli Emirati Arabi Uniti di violare la sua sovranità sostenendo le forze paramilitari, ma il Paese del Golfo nega. Il Sudan si è rivolto anche alla Corte internazionale di giustizia, ma il tribunale dell’Onu ieri ha respinto la sua causa per presunta complicità degli Emirati in un genocidio durante il conflitto perché “palesemente privo” della giurisdizione necessaria per giudicare il caso.