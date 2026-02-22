Il Somaliland offre minerali e basi militari agli Usa

Keystone-SDA

Il Somaliland, la regione separatista della Somalia che si trova nella parte settentrionale del Paese sul Golfo di Aden, è disposto a concedere agli Stati Uniti l'accesso ai suoi minerali e alle sue basi militari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato Khadar Hussein Abdi, ministro della presidenza. “Siamo disposti a concedere l’accesso esclusivo (ai nostri minerali) agli Stati Uniti. Inoltre, siamo aperti a offrire basi militari agli Stati Uniti”, ha detto il responsabile, certo che si arriverà a un “qualche tipo di accordo” con gli Usa.

Lo scorso dicembre, Israele è diventato l’unico Paese al mondo a riconoscere l’indipendenza del Somaliland, un obiettivo che il territorio perseguiva da quando, nel 1991, aveva dichiarato la propria autonomia dalla Somalia.