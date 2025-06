Il rapper canadese Drake si esibirà a Zurigo

Keystone-SDA

Dopo una pausa dalla musica, la superstar canadese Drake, eterno rivale di Kendrick Lamar, torna per una tournée in Europa a sei anni di distanza. L'11 agosto il rapper, considerato uno degli artisti più ascoltati al mondo, si esibirà all'Hallenstadion di Zurigo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il tour europeo di Drake conta anche una doppia data a Milano (le uniche in Italia), all’Unipol Forum, il 29 e 30 agosto. Negli scorsi due anni il rapper si è esibito soprattutto in Nord America e Australia, hanno ricordato gli organizzatori in una nota odierna.

Dopo l’album “For All The Dogs” (2023) Drake si era preso una pausa per ragioni di salute. Quest’anno ha pubblicato il disco “$ome $exy $ongs 4 U” in collaborazione con il produttore R&B PartyNextDoor, prosegue la nota.

I biglietti per il concerto saranno in vendita da venerdì alle 12:00.