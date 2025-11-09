Il principe William sarà cittadino onorario di Rio de Janeiro

Keystone-SDA

Il principe William riceverà il titolo di cittadino onorario di Rio de Janeiro, in Brasile, su iniziativa del sindaco Eduardo Paes e del Consiglio comunale, dove è già iniziata la raccolta di firme.

(Keystone-ATS) La decisione arriva dopo la recente visita del principe di Galles, che ha conquistato i carioca per la cordialità e l’attenzione alle cause sociali e ambientali. “Il principe William merita diventare nostro concittadino onorario”, ha dichiarato ai media il presidente della Consiglio comunale, Carlo Caiado. “Il suo passaggio in città è stato memorabile e merita riconoscimento per l’impegno in favore dell’ambiente, soprattutto in questo periodo di preparativi per la Cop30”, ha aggiunto.

Durante la settimana, William ha visitato i principali punti turistici della città Meravigliosa – dal Cristo Redentore a Copacabana, dal Pan di Zucchero all’Isola di Paquetá – e ha pubblicato un video di ringraziamento con le immagini della sua permanenza, concluso da un semplice “Obrigado, Brasil” (Grazie, Brasile).

La visita si è inserita nell’ambito dell’Earthshot Prize, il premio ambientale fondato dal principe nel 2020 e considerato l'”Oscar della sostenibilità”. L’evento, ospitato a Rio, ha riunito leader internazionali, filantropi e personalità brasiliane. La settimana brasiliana del principe ha incluso incontri istituzionali, attività sportive e momenti di interazione con i giovani, lasciando un segno di vicinanza e gratitudine verso il Brasile.

L’erede al trono britannico ha anche incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva in occasione del vertice dei leader della Cop30, a Belém.