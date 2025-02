Il principe Andrea alla boa dei 65 anni fra gli scandali

Keystone-SDA

Il principe Andrea compie domani 65 anni in un genetliaco in cui c'è ben poco da festeggiare per la pecora nera della famiglia reale britannica sempre più isolato per il suo coinvolgimento negli scandali.

(Keystone-ATS) Già caduto in disgrazia e messo al bando d’autorità per la frequentazione del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein, si ritrova con un’immagine pubblica del tutto compromessa, anche perché si sono moltiplicati i dettagli imbarazzanti sul suo passato.

Di recente infatti in un’azione legale avviata in un tribunale di Londra non legata al fratello di re Carlo III – quella portata avanti dall’ex ad del colosso bancario Barclays, Jes Staley, contro la Financial Conduct Authority britannica – è emerso che Andrea mantenne a suo tempo più a lungo i rapporti con Epstein rispetto a quanto aveva affermato in precedenza. Il duca di York ha quindi mentito e non si sa per quanto a lungo i due abbiano continuato a comunicare.

Ma il nome di Andrea, escluso pure dagli eventi natalizi dei Windsor lo scorso dicembre, è emerso anche in un altro scandalo: il coinvolgimento in un caso di sicurezza nazionale per gli stretti legami personali ed economici del principe con un imprenditore cinese bandito dall’entrare nel Regno Unito, Yang Tengbo, in quanto accusato dai servizi segreti di sua maestà di spionaggio in favore di Pechino.

I dettagli sulle amicizie sconvenienti di Andrea non possono che imbarazzare la monarchia e Carlo III, già intervenuto più volte nei confronti del fratello reprobo anche con un taglio del suo appannaggio annuale. Il duca, che conduce una vita isolata e lontano dai riflettori vista la sua impopolarità tra i sudditi, almeno per ora ha evitato lo “sfratto” dalla sua residenza di Royal Lodge a Windsor, che era stato minacciato dal sovrano. Il principe nei mesi scorsi aveva trovato i soldi per sostenere le spese di manutenzione e sicurezza della lussuosa dimora ma stando ad alcuni tabloid la sua permanenza resta a rischio per il futuro.