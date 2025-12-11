Il primo film in inglese di Petra Volpe selezionato a Sundance

Keystone-SDA

Il primo film in inglese della regista elvetica Petra Volpe, "Frank & Louis" è stato selezionato per il prossimo Sundance Film Festival che si terrà dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026. Si tratta della prima produzione svizzera a entrare nella sezione "Premieres".

2 minuti

(Keystone-ATS) “La storia è profondamente americana – ancorata nella complessità dell’esecuzione delle pene, della criminalità, delle cure, della punizione e della mascolinità -, ma raccontata da una prospettiva non americana”, ha dichiarato Petra Volpe, citata in una nota del distributore zurighese Filmcoopi. “Sundance offre uno spazio per osservare le storie americane dall’esterno”, stima la regista.

In questo film seguiamo il percorso di Frank (Kingsley Ben-Adir, che recita in “Bob Marley: One Love”), che sta scontando l’ergastolo. Accetta un lavoro in un istituto penitenziario che consiste nel prendersi cura di anziani detenuti affetti da Alzheimer e demenza. Quello che inizia come un tentativo di ottenere una liberazione anticipata si trasforma in un legame profondo con Louis (Rob Morgan), l’uomo di cui si prende cura, offrendo a Frank “un barlume di speranza in un ambiente spietato”.

In precedenza, un solo altro lungometraggio elvetico, “Reinas” della regista svizzero-peruviana Klaudia Reynicke, che vive da tempo a Lugano, era stato selezionato al Sundance, ma nel concorso internazionale. La sezione “Premieres” presenta anteprime mondiali in una varietà di temi, sia documentari sia film di finzione.

“L’ultimo turno”, miglior film svizzero nelle sale

L’annuncio della prima mondiale di “Frank & Louis” al Sundance giunge poco dopo il recente successo di un’altra pellicola di Petra Volpe, “L’ultimo turno” (“Heldin”), il film svizzero che ha attirato più spettatori nelle sale quest’anno, con circa 200’900 ingressi. “L’ultimo turno” ha riscosso grande successo anche nei Paesi di lingua tedesca.

Selezionato in una dozzina di festival, tra cui la Berlinale, e premiato almeno sei volte, “L’ultimo turno” è stato scelto dalla Svizzera per la partecipazione agli Oscar nella categoria “Miglior film internazionale”. Si saprà martedì prossimo se la pellicola fa parte della “short list”.

“Frank & Louis”, una coproduzione della SSR, sostenuta in particolare dall’Ufficio federale della cultura, uscirà nelle sale elvetiche nell’autunno 2026, viene precisato nella nota.