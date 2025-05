Il prezzo del petrolio scende ancora

Keystone-SDA

Il prezzo del petrolio è in calo oggi per il quarto giorno consecutivo. Il corso è appesantito dai deludenti dati economici degli Stati Uniti e dalle attese degli investitori per un aumento della produzione dei paesi Opec+ superiore al previsto.

(Keystone-ATS) A metà giornata il barile di greggio Brent del Mare del Nord in consegna in luglio era in flessione del 2,03% a 59,82 dollari. L’equivalente statunitense, il barile di West Texas Intermediate (Wti) con consegna in giugno, scendeva del 2,22% a 56,92 dollari.