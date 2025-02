Il presidente romeno Iohannis si è dimesso

Keystone-SDA

Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha annunciato le sue dimissioni. Ne danno notizia i media locali dopo che il parlamento romeno aveva avviato la procedura per un referendum popolare per sospenderlo.

(Keystone-ATS) Il suo mandato era in scadenza il 21 dicembre scorso, ma era stato prorogato ad interim, fino alla nomina di un suo successore, dopo il caos delle elezioni presidenziali di fine anno, con l’annullamento del primo turno da parte della Corte Costituzionale per ingerenze russe sul voto che aveva visto il successo a sorpresa dell’estremista di destra e filo Cremlino Calin Georgescu.

Annunciando le sue dimissioni, il liberale Iohannis ha parlato di “un atto necessario per tirar fuori la Romania e i suoi cittadini da questa crisi politica inutile e negativa. Lascerò la funzione di presidente il 12 febbraio. Che Dio protegga la Romania”.

La costituzione romena prevede che, nel caso in cui la funzione di presidente resti vacante, per dimissioni o sfiducia da parte del parlamento, a ricoprire le funzioni ad interim, secondo l’art. 98, sia il presidente del Senato o della Camera dei deputati. Le nuove elezioni presidenziali sono in programma in Romania il prossimo 4 maggio.