Il presidente della BNS si oppone al bitcoin come riserva

Keystone-SDA

Il presidente della Banca nazionale svizzera, Martin Schlegel, si è espresso contro l'acquisto di bitcoin come richiesto da un'iniziativa. Per la BNS, le criptovalute presentano una serie di problemi come classe di attivi, ha dichiarato ai giornali Tamedia.

3 minuti

(Keystone-ATS) Le criptovalute non soddisfano le caratteristiche essenziali “che una buona valuta dovrebbe avere”, ha dichiarato Schlegel nell’intervista pubblicata sabato dai giornali di Tamedia.

In primo luogo, le criptovalute sono estremamente volatili, il che non favorisce il mantenimento del valore degli investimenti della Banca nazionale svizzera (BNS) nel lungo periodo. “In secondo luogo, le nostre riserve devono essere altamente liquide in modo da poter essere utilizzate rapidamente per scopi di politica monetaria, se necessario”, ha dichiarato Martin Schlegel.

In terzo luogo, le criptovalute presentano punti deboli dal punto di vista della sicurezza. Si tratta essenzialmente di software, “e sappiamo tutti che i software possono avere bug e altri punti deboli”, ha affermato il presidente della BNS.

Fenomeno di nicchia

A suo avviso, il ruolo della Banca nazionale non è quello di offrire criptovalute. Martin Schlegel ha consigliato di non perdere di vista le cifre: rispetto al sistema finanziario globale nel suo complesso, la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute – pari a circa 2’000 miliardi di franchi – è relativamente piccola. “Stiamo quindi ancora parlando di un fenomeno di nicchia”, ha affermato il presidente della BNS.

Le valute sono sempre state in concorrenza tra loro, ha risposto Martin Schlegel alla domanda se la BNS, in quanto custode supremo del franco, temesse la concorrenza. Il franco sembra essere più ambito che mai, ha detto, aggiungendo: “Non temiamo la concorrenza delle criptovalute”.

Un’iniziativa per avviare il dibattito

Un’iniziativa lanciata lo scorso dicembre mira a obbligare la BNS a investire in bitcoin. Essa chiede di inserire nella Costituzione un passaggio nel quale si specifica che la BNS deve costituire riserve monetarie con le sue entrate, una parte delle quali deve essere detenuta in oro e bitcoin. Il testo non specifica quale debba essere la percentuale di questi ultimi.

Dietro l’iniziativa c’è un gruppo legato al pioniere di Internet e autore francofono Yves Bennaïm. “L’obiettivo principale è quello di avviare un dibattito”, ha dichiarato in primavera alla NZZ am Sonntag. Il periodo di raccolta dell’iniziativa popolare “Per una Svizzera finanziariamente forte, sovrana e responsabile (iniziativa Bitcoin)” dura fino alla fine di giugno 2026.