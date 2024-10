Il Premio Sacharov 2024 va all’opposizione venezuelana

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il premio Sacharov 2024 è stato assegnato agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela.

Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti Europei hanno candidato Edmundo González Urrutia. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio.

María Corina Machado – informa una nota del Parlamento europeo – è stata nominata candidata presidenziale dell’opposizione venezuelana a nome della “Piattaforma democratica unitaria” nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime. Edmundo González Urrutia, diplomatico e politico che le è succeduto come candidato per la “Piattaforma democratica unitaria”, ha denunciato la mancata pubblicazione da parte del governo venezuelano dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali e ha contestato la vittoria dichiarata di Nicolás Maduro. González Urrutia ha lasciato il paese a settembre, dopo l’emissione di un mandato d’arresto nei suoi confronti.

In una risoluzione adottata il 19 settembre 2024, i deputati hanno sottolineato – conclude la nota – che le missioni internazionali di osservazione elettorale hanno chiarito che le elezioni presidenziali venezuelane non sono conformi alle norme internazionali di integrità elettorale. Hanno riconosciuto Edmundo González Urrutia come presidente legittimo e democraticamente eletto del paese e María Corina Machado come leader delle forze democratiche. Il Parlamento ha condannato “la frode elettorale” e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate contro l’opposizione democratica, il popolo venezuelano e la società civile.